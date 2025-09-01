كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الأسمنت، والبطاطس، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، الزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

