كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان، والفلفل، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والخيار البلدي، والليمون، والتفاح، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و19 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و44 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بتراجع جنيهين.