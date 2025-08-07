كيف تحافظ على باقة إنترنت الهاتف لأطول فترة ممكنة؟

كتبت- آية محمد:

مع ارتفاع أسعار باقات الإنترنت في الفترة الأخيرة، أصبح الحفاظ على استهلاك البيانات أولوية لكثير من المستخدمين خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من نفاد الباقة قبل موعدها.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد المستخدمين على تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف المحمول:

1- استخدم النسخ الخفيفة من التطبيقات حيث أنه يفضل استخدام تطبيقات مثل "Facebook Lite" و"Messenger Lite" لأنها تستهلك بيانات أقل من النسخ العادية.

2- اختر جودة منخفضة عند مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب أو فيسبوك أو غيرها لتقليل استهلاك البيانات.

3- فعل وضع "توفير البيانات" من خلال الانتقال إلى إعدادات الهاتف واختيار "استخدام البيانات"، وتفعيل خيار "توفير البيانات" لتقليل نشاط التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

4- أوقف التحديث التلقائي للتطبيقات.

5- قم بإيقاف تشغيل الفيديوهات التلقائي في التطبيقات مثل فيسبوك وإنستجرام أو اسمح بتشغيلها فقط أثناء استخدام الواي فاي.

6- أغلق بيانات الهاتف عند عدم الاستخدام.

7- احرص على استخدام شبكة الواي فاي في المنزل أو الأماكن العامة، بدلاً من الاعتماد على بيانات الهاتف لتقليل الاستهلاك اليومي.

اقرأ أيضًا:

هل ستنخفض أسعار الأسماك الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

أزمة بسوق التداول تهدد بخروج شركات.. والشعبة: اجتماع مرتقب لبحث الأمر

سبائك وجنيهات أم ذهب كسر؟.. خبراء الذهب يوضحون أفضل وسيلة للاستثمار