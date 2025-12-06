وزير البترول يبحث تعزيز مشاركة مصر في مشروع نيوم

زار كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المملكة العربية السعودية على رأس وفد ضم رؤساء شركتي بتروجت وإنبي، ووكيل الوزارة للمشروعات، ونائب رئيس شركة غاز مصر، وذلك لبحث توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية العملاقة ضمن مشروع نيوم، وتعزيز الشراكات الاستثمارية في مجالات البترول والتعدين، وفق بيان الوزارة.

التقى الوزير والوفد المرافق المهندس أيمن المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، حيث تم استعراض تطورات المشروع وفرص المشاركة، خاصة في ظل وجود شركة بتروجت ضمن الأعمال الحالية. وتم بحث مجالات التعاون المحتملة في تنفيذ مشروعات الطاقة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى فرص التكامل الصناعي في البتروكيماويات ومواد البناء المستدامة وصناعات تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وناقش الجانبان كذلك سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية ومشروعات نيوم لتوفير المعادن الاستراتيجية، إلى جانب برامج تدريب قصيرة المدى للكوادر المصرية بالتعاون مع شركات نيوم.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة فرص التعاون وفتح آفاق للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.