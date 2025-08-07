وزير البترول يبحث تعظيم الإنتاجية وتعزيز التعاون مع "أباتشي الأمريكية"

كتبت- دينا كرم:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمدينة العلمين الجديدة، مع جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية والمدير العام للشركة في مصر، ومعتز عاطف الرئيس الجديد لشركة خالدة للبترول- شركة العمليات المشتركة بين قطاع البترول وأباتشي- تعظيم الإنتاجية وتعزيز التعاون والتنسيق مع شركة أباتشي.

ويأتي ذلك التنسيق وفق بيان الوزارة اليوم، في ظل خطط التوسع الطموحة لشركة أباتشي في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول بمناطق الصحراء الغربية، والتي أسهمت الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الوزارة في دفعها وزيادة استثمارات وإنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بهذه المناطق.

كما جرى متابعة دور شركة خالدة الذراع التنفيذي المشترك في تنفيذ هذه الخطط خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى النتائج الإيجابية التي حققتها شركة خالدة في مجال إنتاج الزيت الخام، حيث تزايدت معدلات الانتاج بفضل تحسين كفاءة العمليات ورفع معدلات حفر الآبار التنموية، حيث تم استعراض الخطط خلال الفترة المقبلة في مناطق الامتياز التابعة لشركة خالدة في الصحراء الغربية، والتي تعد من أهم المناطق الغنية بالزيت الخام والغاز في مصر.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة أباتشي من خلال شركة خالدة.

وشدد على دعم الوزارة الكامل لتذليل أية تحديات تواجه العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. كما هنأ المهندس معتز عاطف على توليه قيادة الشركة، مشيداً بخبرته الطويلة وسجله الحافل في إدارة العمليات وتحقيق نتائج متميزة.

وأكد جريج ماكدانيال تطلع الشركة لمواصلة النمو والتوسع فى مصر فى مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية.

وأكد المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول أن العام المالي الجاري يتضمن برنامجا طموحا لزيادة أنشطة حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية ، في إطار التوسع المستمر لاستثمارات أباتشي.

وأكد وجود تنسيق كامل لضمان سرعة تنفيذ هذه الخطط وتحقيق اهدافها، في إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المعني بزيادة الإنتاج.