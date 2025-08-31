صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 7% خلال يوليو إلى 604 ملايين دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحقيق صادرات شهر يوليو نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 604 ملايين دولار مقابل 564 مليون دولار بزيادة 40 مليون دولار.

ووفق البيان المرسل من المجلس، فإن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال أول 7 أشهر من عام 2025 لتتخطى نحو 4 مليارات دولار، بنسبة نمو قدرها 8٪ مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024.

الصادرات في 7 أشهر

وعلى مستوى أول 7 أشهر من العام الحالي، بدأ العام بقوة في يناير بقيمة صادرات بلغت 530 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024، بنسبة نمو 11% وزيادة قدرها 51 مليون دولار. وفي فبراير سجلت الصادرات تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% لتصل إلى 532 مليون دولار مقارنة بـ 543 مليون دولار العام الماضي بانخفاض قدره 11 مليون دولار.

عاد الأداء للارتفاع في مارس بقيمة 603 مليون دولار بنسبة نمو 2% وزيادة 12 مليون دولار، ثم حقق طفرة قوية في أبريل حيث بلغت الصادرات 629مليون دولار مقابل 534 مليون دولار بزيادة قدرها 95 مليون دولار ونمو 18%، وهو أعلى معدل نمو في الفترة. واستمر الأداء الإيجابي في مايو بصادرات بلغت 629 مليون دولار بنسبة نمو 14% وزيادة 77 مليون دولار.

وفي يونيو، بلغت الصادرات 503 مليون دولار مقابل 475 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 6٪ وزيادة 28 مليون دولار، ثم شهد يوليو نموًا جيدًا بنسبة 7% لتصل الصادرات إلى 604 مليون دولار مقابل 564 مليون دولار بزيادة 40 مليون دولار.

الدول العربية في المقدمة

وقد جاءت الدول العربية في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2025 ، بقيمة 1893 مليون دولار، تمثل ٤٧٪ من إجمالي الصادرات، مع تسجيل تراجع في القيمة بنسبة 3٪.

تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 870 مليون دولار بنسبة نمو 8٪، ما يمثل 22٪ من إجمالي الصادرات. وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بقيمة 298 مليون دولار بنسبة نمو 5٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت قيمة صادرات بلغت 274 مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. بينما سجلت باقي المجموعات الدولية صادرات بقيمة 694 مليون دولار بنسبة نمو 34٪، وتمثل 17٪ من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في نفس الفترة.