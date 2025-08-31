كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 31-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3126 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4020 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5360 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166696 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90 % إلى نحو 3447 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.