كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنهم نجحوا فى إدارة المالية العامة بمرونة خلال العام المالي الماضي وتم التعاون والتنسيق مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى أنه تم توجيه 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للهيئة المصرية للشراء الموحد بزيادة 92.4% حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

كان محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلن قبل أسبوع أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية.

تبلغ مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع خاصة مع الموردين الخارجيين، وفق إسماعيل عبده.

وأكد أن عدم السداد أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة الناجم عن عدم استعاضة المبالغ التي كان من المقرر سدادها منذ أشهر، بجانب مشكلات مع البنوك لعدم قدرة الكثير من شركات القطاع على سداد التزاماتها البنكية.