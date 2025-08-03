كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها نشر شركة إعمار مصر للتنمية تقرير الإفصاح تمهيدًا للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الاستيراد والتطوير العقاري وحذف نشاط التسويق.

وبحسب البيان المرسل من الهيئة للبورصة، فإنه تم التمهيد للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن مبررات وأسباب التعديل جاءت وفقًا لطلب لاستيراد مستلزمات نشاط الشركة.