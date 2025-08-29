ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-8-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، والفول، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.22 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.46 جنيه، بتراجع 4.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.98 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.62 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.01 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.18 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.79 جنيه، بزيادة 2.64 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.98 جنيه، بزيادة 4.61 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.23 جنيه، بزيادة 3.38 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.49 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.1 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.48 جنيه، بتراجع 2.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.49 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.86 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.83 جنيه، بزيادة 2.37 جنيه.