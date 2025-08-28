كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الدواجن، والسكر، والعدس، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض، والفول، والجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

