خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والحديد وارتفاع الذهب

03:09 م الخميس 28 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الدواجن، والسكر، والعدس، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض، والفول، والجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

