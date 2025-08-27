أيمن عصام رئيسا تنفيذيا للشؤون الخارجية لمجموعة ڤوداكوم

كتبت- آية محمد:

أعلنت ڤوداكوم العالمية تعيين أيمن عصام رئيسًا تنفيذيًا للشؤون الخارجية للمجموعة اعتبارًا من الأول من أكتوبر2025.

وفي هذا الدور الاستراتيجي الموسع، سيقود عصام الشؤون الخارجية لجميع الأسواق التابعة للمجموعة في قارة أفريقيا، بما في ذلك مصر، وجنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، وليسوتو، وموزمبيق، وتنزانيا.

وسيظل السوق المصري واحدًا من أهم الأسواق التي يشرف عليها أيمن، حيث سيستمر في تلقي اهتمام خاص نظرًا لتأثيره الكبير كواحد من أكبر الأسواق في المجموعة.

وهذا التعيين يعكس الثقة الكبيرة في قدراته القيادية ويعزز من دوره الإقليمي البارز ضمن فريق الإدارة العليا، حيث سيرفع تقاريره مباشرة إلى السيد شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة ڤوداكوم العالمية.

يُعد أيمن عصام من القيادات البارزة في المنظومة القانونية والتنظيمية بشركة ڤودافون مصر منذ انضمامه إليها في عام 2001.

لعب دورًا أساسيًا في تصميم وصياغة الإطار المؤسسي والقانوني الذي أسهم في تعزيز شراكات الشركة مع الحكومة والجهات التنظيمية.

كما كان له دور فعال في ترسيخ ثقافة التعاون والابتكار عبر قيادته لفرق متعددة التخصصات تشمل الشؤون القانونية، والاتصالات الخارجية، والسياسات العامة والشؤون التنظيمية، والعلاقات الحكومية، وأمن الشركات، والمسؤولية المجتمعية وأعمال الاستدامة، مما انعكس إيجابيًا على أداء وسمعة الشركة داخليًا وخارجيًا.

وسيتم الإعلان عمن سيتولى منصبه الحالي كنائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في وقت لاحق