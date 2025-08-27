خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والعدس

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والعدس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجمبري، والليمون، والجبن الأبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

