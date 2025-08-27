إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والعدس

01:57 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والعدس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجمبري، والليمون، والجبن الأبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء 27-8-2025

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن البيض العدس اسعار السلع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البحر للفرجة فقط.. فتح شواطئ الإسكندرية للجلوس تحت الشماسي- صور
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر