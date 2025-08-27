وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة فرص الاستثمار

كتبت- أمنية عاصم:

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، على تنوع محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تضم قطاعات وصناعات متعددة تشمل القطن والغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصناعات المعدنية والتعدين، السيارات، الأدوية، التطوير العقاري والمقاولات، إلى جانب السياحة والفنادق.

وبحسب البيان المرسل من الوزارة، جاء ذلك خلال استقبال وزير قطاع الأعمال العام، السفير فوميو إيواي سفير اليابان في مصر، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ونوه شيمي، بتميّز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وما تشهده من تطور كبير، مشيرًا إلى ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تعكس قوة الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات اليابانية في السوق المصري الواعد.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في مختلف المجالات، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل سوقًا ضخمًا وبوابة أساسية للأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى الجانب الأخر، أشار السفير فوميو إيواي، سفير اليابان، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان ومشاركته في قمة "تيكاد"، وكذلك منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة طوكيو، والتي أثمرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، بما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار السفير ، إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية خلال الفترة الماضية، وسعي الشركات اليابانية لتوسيع نطاق استثماراتها مستقبلًا، في ظل ما يتمتع به السوق المصري من جاذبية ومناخ استثمار مناسب.