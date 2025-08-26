تراجع المؤشر الرئيسي.. من الرابحون والخاسرون بختام جلسة اليوم؟

كتبت- أمنية عاصم:

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفاضًا بنسبة 1.26% عند مستوى 35358 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

تصدرت سهم شركة العربية لاستصلاح الاراضي ارتفاعات البورصة بختام جلسة اليوم، لتسجل سعر السهم 318.75 جنيه مقارنة بـ 265.63 جنيه للسهم سعر الفتح، بزيادة 20%.

وجاء سهم شركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنفس نسبة النمو 20% بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 162.25 جنيه مقارنة بـ 135.21 جنيه للسهم سعر الفتح.

ويأتى سهم شركة دلتا للطباعة والتغليف بنفس نسبة النمو 20% بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 97.20 جنيه مقارنة بـ 81 جنيه للسهم سعر الفتح.

وسهم شركة تنمية للاستثمار العقاري المركز الثاني نما بنسبة 19.83 % بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 4.35 جنيه مقارنة بـ 3.63 جنيه للسهم سعر الفتح.

وسجل سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال نموًا بنسبة 19.76% بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 2.97 جنيه مقارنة بـ 2.48 جنيه للسهم سعر الفتح.

الأسهم الأكثر انخفاضًا بختام جلسة اليوم

جاء سهم شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية في المركز الأول لينخفض بنسبة 7.82% بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 3.89 جنيه مقارنة بـ 4.22 جنيه سعر الفتح.

جاء سهم شركة دايس للملابس الجاهزة بالمركز الثاني لينخفض بنسبة 7.02% بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 2.65 جنيه مقارنة بـ 2.85 جنيه سعر الفتح.

وحقق سهم شركة مصر للاسمنت – قنا تراجعًا بنسبة 6.18% ليأتي بالمركز الثالث بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 84.20 جنيه مقارنة بـ 89.75 جنيه للسهم سعر الفتح.

وانخفض سهم شركة ايه كابيتال القابضة بنسبة 5.71% بختام جلسة اليوم ليحتل المركز الرابع ، ليسجل سعر السهم 3.96 جنيه مقارنة بـ 4.20 جنيه للسهم سعر الفتح.

واحتلت وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى المركز الخامس بانخفاض بنحو 5.20% لتحتل المركز الخامس بختام جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 13.30 جنيه مقارنة بـ 14.03 جنيه سعر الفتح.

اقرأ أيضًا:

كيف يدعم مقترح إنشاء منطقة صناعية للدباغة قطاع الجلود؟ .. الشعبة توضح

الشعبة: تخفيضات 25% على الأدوات المدرسية في معرض "أهلاً مدارس" هذا العام

رئيس شعبة القصابين يكذب نقيب الفلاحين حول السعر الحقيقي لكيلو اللحمة 300 جنيه