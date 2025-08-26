كتبت- دينا كرم:

أوضح محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أنه تم توفير كمية 3.674 مليون طن من البوتاجاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، و تعبئة 313 مليون أسطوانة من خلال 45 محطة تعبئة تابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن عدد مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية بلغ 3028 مركزا، مشيرا إلى إصلاح وصيانة 2.5 مليون أسطوانة بمصانع الشركة بهدف الاستخدام الآمن، و ضخ 175 ألف أسطوانة جديدة.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس، حيث أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات توزيع المنتجات البترولية الوطنية تلعب دوراً أساسياً في تلبية احتياجات المواطن اليومية من الوقود والخدمات.

وأوضح الوزير خلال الجمعية أن سلعة البوتاجاز سلعة حيوية بالنسبة للمواطن ، مؤكداً على أهمية وصولها إليه بيسر وأمان، والاهتمام برفع الحالة الفنية لأسطوانات البوتاجاز المتداولة منذ فترة طويلة مع ضخ أسطوانة جديدة لضمان الاستخدام الآمن لها.

وشدد الوزير خلال الجمعيات التي حضرها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية التعجيل بالاستثمار في ضبط سلامة عمليات نقل المنتجات البترولية لمنع الحوادث، وإجراء مراجعة مستمرة للمنظومة والضوابط، واستخدام الأساليب الحديثة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة على الطرق.

وأكد الوزير أن تطوير محطات شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول بمختلف المحافظات وتنويع ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء يمثل نقلة وتميز للشركتين ويعكس التزامهما بتقديم خدمة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور.

كما أكد الوزير على أهمية التسويق الجيد لزيادة مبيعات زيوت مصر للبترول عالية الجودة المعتمدة من شركات عالمية و منتجات الكيماويات والمنظفات لشركات مصر للبترول والتعاون والنيل، بما يضمن تعزيز تواجدها في السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.