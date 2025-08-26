إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

01:02 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163119 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21 % إلى نحو 3373 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

