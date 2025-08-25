بعد القرار الوزاري.. ماذا نعرف عن إسلام عزم رئيس البورصة الجديد؟

كتبت- أمنية عاصم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم بتعيين إسلام عبد العظيم عزام، رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام خلفا لأحمد الشيخ.

من هو إسلام عزام رئيس البورصة الجديد؟

- تقلد عزام العديد من المناصب، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025 تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

-عمل مستشاراً لرئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتقلد منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 وحتى 2005

- شغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، فضلا عن عمله كمستشار لوزير الاستثمار.

فقد بدأ الدكتور عزام مسيرته المهنية بالعمل كمحلل اقتصادي في ادارة الرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال.

-يعمل عزام أستاذ تمويل بالجامعة الأمريكية، وذلك بعد ترأسه قسم التمويل الدراسات العليا في التمويل، بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2021.

- عمل أستاذ مساعد في الاقتصاد، كلية التجارة، وجامعة قناة السويس وكذلك استاذ تمويل زائر، وجامعة ستيلينبوشش، وجنوب أفريقيا، وعمل كذلك أستاذ تمويل زائر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر، وأستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، وعمل كذلك الدكتور عزام أستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، جامعة لندن للاقتصاد، ومدرس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة.

- يشغل عزام عضوية مجلس إدارة عدد من الجهات كالآتي، عضو مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،و عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر بالبنك العقاري المصري العربي، وعضو مجلس أمناء لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية، عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.