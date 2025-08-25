مصر تشارك في الاجتماع الأفريقي الثالث للمؤتمر العالمي للاتصالات 2025

كتبت- آية محمد:

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في النسخة الثالثة والأخيرة من الاجتماع التحضيري الأفريقي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025، المنعقدة في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس بمدينة أبيدجان، كوت ديفوار، يليها يوم تدريبي لممثلي الدول الأعضاء لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصندوق الخدمات الشامل.

وتأتي مشاركة مصر بصفتها رئيس المجموعة الأفريقية المعنية بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، التابعة للاتحاد الأفريقي للاتصالات، الأمر الذي يعكس الدور الريادي لمصر في توحيد المواقف الأفريقية المشتركة.

ويهدف الاجتماع إلى مراجعة تقرير الاجتماع التحضيري الأفريقي الثاني، وتلقّي تقارير مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المجموعة الأفريقية، وهي مجموعة العمل 1 حول الإعلان وخطة العمل والمبادرات الإقليمية، ومجموعة العمل 2 حول أساليب العمل ومسائل الدراسات، ومجموعة العمل 3 حول القضايا العامة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرامجها وتوحيد القرارات، كما سيناقش التقدم المحرز حتى الآن في إعداد المقترحات الإقليمية المشتركة.

وسيتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة جميع الوثائق ذات الصلة، واعتماد المقترحات الأفريقية المشتركة التي ستقدَم إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025، الذي سينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في باكو، أذربيجان في شهر نوفمبر، إضافة إلى تعيين منسقي المجموعة الأفريقية للمقترحات وممثلي الإقليم في لجان قيادة المؤتمر، بما يعكس أولويات القارة الأفريقية وتطلعاتها التنموية.

وكانت وزارة الاتصالات قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية السابقة التي انعقدت في كينيا خلال شهر فبراير 2025، وناميبيا خلال شهر يوليو 2024، كما ترأست اجتماعات المجموعة الأفريقية، التي انعقدت عبر الإنترنت، الأمر الذي يؤكد حرص مصر على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التحول الرقمي الشامل.