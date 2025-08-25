كتبت- دينا كرم:

أوضحت ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن الشركة نجحت في تكرير أكثر من 3.5 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية متنوعة، والمذيبات البترولية لبعض الصناعات المحلية.

وأضافت أن الشركة عملت على تزويد شركات تكرير البترول والبتروكيماويات بمواد أساسية مثل المازوت والنافتا والأسفلت والترباين والكيروسين، لتحويلها لمنتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوجه للتصدير، بما يسهم في توفير النقد الأجنبي و خفض فاتورة الاستيراد .

واستعرضت ماتم تنفيذه من مشروعات بقيمة 1.3 مليار جنيه لتطوير نظام الأمن الصناعي بالشركة و الاحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما استعرضت مشروعات اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية البترولية من خلال العمل التكاملي والتنسيق مع شركات المنطقة وكان أهم ثمارها الانتهاء من تطوير وتأهيل رصيفي (1و2) بجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية وتشغيلها تجريبيا في يونيو الماضي.

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال انعقاد باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، والتي بدأت بشركات القاهرة لتكرير البترول والإسكندرية والعامرية للبترول، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس .