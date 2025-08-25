إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق اليوم دون مستوى 36 ألف نقطة

03:08 م الإثنين 25 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 عند مستوى 35810 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35 %، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 49.89 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.04 مليون جنيه. بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 54.9 مليون جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.53 % عند مستوى 35811 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

المؤشر الرئيسي للبورصة دون مستوى ختام جلسة اليوم البورصة المصرية
