كيف استقبلت الأسواق الآسيوية تلميح "باول" بخفض أسعار الفائدة؟

كتبت- أمنية عاصم:

صعدت البورصات الاسيوية بإغلاق أول جلسات الأسبوع، لتكون بذلك قد استقبلت تواجهات الفيدرالي الأمريكي بشكل إيجابي.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة الماضي، إن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة، مضيفاً أن استقرار معدل البطالة يسمح "بالتحرك بحذر بينما ندرس تغييرات في موقف السياسة النقدية".

بورصتا هونج كونج وكوريا الجنوبية في الصدارة

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على ارتفاع بنسبة 1.94% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 25829 نقطة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق على ارتفاع بنحو 1.30 % ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق ارتفاعًا بنحو 1.51% عند مستوى 3883 نقطة بختام جلسة اليوم.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.41% أى ما يعادل 174.53 نقطة ليستقر عند مستوى 42807 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – صعودًا هامشيًا بنحو 0.11% بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 4257 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 0.06% بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8972 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الاحتياطي الفيدرالي وخفض الفائدة.. ماذا يعني لسوق المال المصري؟

خبير اقتصادي: إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب غير واقعي