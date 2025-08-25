كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشاركة المصلحة في قافلة الذكاء الاصطناعي IEEE Computer Society Artificial Intelligence 2025 تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وفي إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، مشيرةً إلى أن مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورة ملحة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن القافلة، التي نُظمت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امتدت فعالياتها من أبريل وحتى 31 يوليو 2025، وشملت محاضرات وورش عمل في عدد من الجامعات المصرية المرموقة، منها الجامعة الأمريكية، والجامعة الألمانية، وجامعة كوفنتري، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة النيل الأهلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السويدي، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت أحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير العمل المؤسسي.

وأضافت "رشا عبدالعال" أنه تم تشكيل فريق عمل من داخل المصلحة، ليكون نواة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الضريبي، وفي ظل عملية التحول الرقمي داخل المصلحة.

وأشارت إلى أن المشاركين من المصلحة قاموا بتقديم أفكار لمشاريع تجريبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل عدد من التحديات التي تواجه المصلحة والممولين والعاملين بها، وقد تم عرض هذه الأفكار والموافقة على تنفيذ عدد منها خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان وحماية سرية البيانات.