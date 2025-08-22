كتبت- آية محمد:

تشهد خدمات الاتصالات تطورًا سريعًا مع انتشار شبكات الجيل الخامس "5G" في العديد من المناطق، مما يتيح للمستخدمين سرعات إنترنت أعلى وتجربة اتصال أكثر استقرارًا، وللاستفادة من هذه الخدمة يحتاج مستخدمو هواتف أندرويد وآيفون إلى تفعيلها يدويًا من إعدادات أجهزتهم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل خدمة الـ " G5" على هواتف أندرويد وآيفون:

خطوات تفعيل G5 على هواتف أندرويد:

1- اذهب إلى الإعدادات.

2- اضغط على شبكة الهاتف.

3- اختر الشريحة التي ترغب في تفعيل الـ 5G عليها.

4- اضغط على نوع الشبكة المفضل.

5- حدد G5 كنوع الشبكة المفضل لديك.

خطوات تفعيل 5G على هواتف آيفون:

1- افتح الإعدادات ثم اختر بيانات الهاتف المحمول.

2- حدد الشريحة التي ترغب في تفعيل الـ G5 عليها.

3- اختر الصوت والبيانات.

4- لتشغيل 5Gبشكل دائم، اختر "5G On".

5- لتفعيل التبديل التلقائي بين G5 وG4، اختر "5G Auto ".

