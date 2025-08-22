كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر غدًا السبت الموافق 23 أغسطس استقبال المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية بحضور أحمد خالد، محافظ الإسكندرية وذلك بمقر المحافظة في تمام الساعة 10 صباحًا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع وإيجاد حلول لتشغيلها.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

وفي حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.