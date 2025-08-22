كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والفلفل، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-8-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و24 جنيهًا.، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.