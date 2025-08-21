فصل الأجهزة وحظر المخالفين.. إجراءات لمواجهة المكالمات الإزعاجية

كتبت- آية محمد:

يعاني العديد من المواطنين من إزعاج المكالمات الترويجية التي تستهدف الهواتف المحمولة والتليفونات الأرضية دون إذن مسبق، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصية المستخدمين.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز إجراءات الجهاز الخاصة بالمكالمات الترويجية الإزعاجية منذ بداية العام الجاري:

1- إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت لتمكين المستخدمين من معرفة اسم الجهة المتصلة.

2- تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل صفة المتصل أو وظيفته "مثل الإعلاميين أو مقدمي خدمات التوصيل أو العاملين بالتبرعات" بهدف التمييز بين هذه الفئات والمكالمات التسويقية غير المرغوب بها.

3- وقف عمل أي جهاز يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات.

4- في حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية سيتم غلق الجهاز نهائيًا ومنعه من العمل على أي شبكة داخل مصر.

5- حظر المشتركين المخالفين نهائيًا الذين يثبت استخدامهم لخطوط أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا حتى لو كانت شخصية.

6- بدء فصل أجهزة التليفون المحمول المستخدمة في المكالمات الترويجية المخالفة اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس.

7- أهاب الجهاز الشركات والمستخدمين المخالفين بضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم وأنشطتهم الترويجية لتجنب فصل أجهزتهم.

8- استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة بما في ذلك الحبس والغرامة طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

