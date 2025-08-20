كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 جنيهًا و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا.