فرض رسوم بالدولار على مشاريعهما بالساحل.. "سوديك" و"بالم هيلز" يوضحان

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركتا السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) وبالم هيلز للتعمير أنهما لم ترد إليهما أى مطالبات رسمية بالسداد رسوم إحلال بالساحل الشمالي.

وجاء ذلك وفق إفصاح الشركتين بالبورصة، ردًا على الخبر المتداول بشأن فرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق مع بلومبرج".

وأوضحت الشركتان أن لديهما مشروعين فقط من أصل ثمانية مشاريع في الساحل الشمالي هما الذين قد يكونا خاضعان لتلك الرسوم.

وأكدا على التزامهم بمراعاة الإفصاح عن أي تطورات بهذا الشأن.