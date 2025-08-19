إعلان

فرض رسوم بالدولار على مشاريعهما بالساحل.. "سوديك" و"بالم هيلز" يوضحان

05:29 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سوديك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركتا السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) وبالم هيلز للتعمير أنهما لم ترد إليهما أى مطالبات رسمية بالسداد رسوم إحلال بالساحل الشمالي.

وجاء ذلك وفق إفصاح الشركتين بالبورصة، ردًا على الخبر المتداول بشأن فرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق مع بلومبرج".

وأوضحت الشركتان أن لديهما مشروعين فقط من أصل ثمانية مشاريع في الساحل الشمالي هما الذين قد يكونا خاضعان لتلك الرسوم.

وأكدا على التزامهم بمراعاة الإفصاح عن أي تطورات بهذا الشأن.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سوديك بالم هيلز الساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان