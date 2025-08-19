ماكينات ATM تصدر سبائك ذهب.. رئيس الشعبة يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل جديدة

كتبت- دينا كرم:

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل جديدة بشأن ماكينات الصراف الآلي (ATM) المخصصة لبيع السبائك الذهبية في مصر، موضحًا أنه تمت تجربتها ويتم التجهيز لإطلاقها، ولكن يحدد بعد موعد الإطلاق الرسمي أو أماكن تواجدها.

وقال ميلاد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الماكينات ستكون محدودة الانتشار وليست بديلًا للتجار أو محال الذهب، موضحًا أن طاقتها تقتصر على بيع سبائك صغيرة الحجم فقط، وبكميات محدودة.

وأشار إلى أن عملية الشراء ستتم باستخدام البطاقات البنكية (الفيزا كارت)، بحيث يختار العميل الوزن المطلوب من السبائك والدفع من خلال الفيزا كارت، على أن تكون متاحة غالبًا في أماكن محددة مثل المناطق السياحية.

وأوضح ميلاد أن هناك شركة واحدة فقط هي التي تنفذ الفكرة حاليًا، ولم يتم تعميمها بعد، مؤكدًا أن الماكينات ستكون مؤمنة تمامًا مثل ماكينات الصراف الآلي التقليدية، ولن تكون بديلًا للتجار، تمامًا كما أن ماكينات السحب لا تغني عن البنوك.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بالمشروع تشمل البنك المركزي والبنوك التي سيتم التحويل لها، نظرًا لأن الدفع سيتم عبر البطاقات البنكية.

وأضاف أن هذه التجربة مطبقة بالفعل في عدة دول، وقد تشكل إضافة جديدة للسوق المصري عند تطبيقها.

وأكد ميلاد أن التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد الإطلاق والشركة المنفذة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وكان رئيس شعبة الذهب قد كشف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، عن خطتين من شأنهما إحداث نقلة نوعية في سوق الذهب بمصر، وهما: إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الذهب، وإتاحة شراء السبائك مباشرة من ماكينات ATM مخصصة، تتيح للعملاء إيداع أموال نقدية والحصول فورًا على سبائك ذهبية بأوزان مختلفة.

