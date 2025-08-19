إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الذهب

01:47 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والفلفل، والسمك البلطي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

صعود سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

خريطة الأسعار اليوم انخفاض الدواجن ارتفاع الذهب انخفاض أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الأسماك صعود سعر الذهب
