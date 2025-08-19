كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والفلفل، والسمك البلطي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

صعود سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء