بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض؟

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يمكن توقع أسعار الدواجن في السوق المصري وذلك لغياب الآليات التي تتيح وضع توقعات دقيقة.

ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال آخر 6 أسابيع ليصل إلى أعلى مستوى له في عام مسجلا 48.3 جنيه للشراء و48.4 للبيع بنهاية تعاملات اليوم في بنكي الأهلي ومصر.

وأوضح السيد أن سعر الدواجن الحالي يتسبب في خسائر فادحة للمربين، قائلًا: "ما ينفعش تبقى التكلفة 68 جنيهًا، وتباع الفراخ بـ 58 جنيها، يعني خسارة 10 جنيهات في الكيلو، الوضع الحالي ممكن يخرج المنتج من المنظومة، وده خطر كبير".

وأوضح أنه عند خروج المنتجين من المنظومة سيقل الإنتاج مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وأكد أن السبب وراء انخفاض الأسعار حاليًا هو ضعف الطلب، بالإضافة إلى وفرة الإنتاج بعد دخول المنتجين للسوق مرة أخرى عقب شهر رمضان.

وأشار السيد إلى أن السعر العادل من وجهة نظره يتراوح بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، حتى يغطي المربي تكلفته ويحافظ على استمرارية الإنتاج، وفي نفس الوقت يراعي المواطن محدود الدخل.

وأضاف السيد أن سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة يبلغ نحو 58 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيهًا، فيما وصل سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 103 و105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

وأوضح أن أسعار البيض مرتفعة في الوقت الحالي على الرغم من وفرة الإنتاج مشيرًا إلى عدم وجود سبب لذلك الارتفاع.

وبحسب السيد فإن سعر كرتونة البيض تبلغ حاليا 133 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

تعرف على طريقة إلغاء المحافظ الإلكترونية من "MY NTRA"

شروط الاشتراك والفئات المستهدفة.. تعرف على تفاصيل مسابقة "Digitopia"

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟