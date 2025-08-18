كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.41 % عند مستوى 35824 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 22.4 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 407.12 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 429.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.11 % عند مستوى 35972 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.