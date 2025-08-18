إعلان

القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"

12:52 م الإثنين 18 أغسطس 2025

المعهد القومي للاتصالات

كتبت- آية محمد:

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في الدفعة الخامسة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن التدريب سيكون عبر الإنترنت، ويهدف إلى تأهيل غير المتخصصين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافته في بيئات العمل المختلفة، وآخر موعد للتقديم يوم 30 أغسطس.

ويقدم التدريب نخبة من المتخصصين من أساتذة المعهد والخبراء في المجال، ويشمل محاضرات تفاعلية مدتها 36 ساعة، بالإضافة إلى مشروع عملي مدته أربع ساعات.

وتتناول المحاضرات عدة موضوعات، منها:

1- تعلُّم استخدام منصات وأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل DeepSeek وChatGPT وغيرها.

2- اكتساب مهارات تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

3- فهم الأخلاقيات والتحديات والتوجهات المستقبلية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحصل المتدربون المتميزون على فرصة للالتحاق ببرنامج "أكاديمية المواهب المصرية" التابع للمعهد.

و يمكن التقديم من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا

