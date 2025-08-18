كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول، والمكرونة، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.37 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 66.94 جنيه، بزيادة 2.98 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.01 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91.84 جنيه، بتراجع 3.6 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.96 جنيه، بتراجع 2.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.64 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.38 جنيه، بتراجع 3.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.07 جنيه، بتراجع 58 قرشًا

لتر زيت الذرة: 107.94 جنيه، بتراجع 4.34 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.51 جنيه، بتراجع 14.06 جنيهًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.15 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.95 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.84 جنيه، بزيادة 2.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 125.14 جنيه، بتراجع 4.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.15 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.06 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.31 جنيه، بتراجع 3.95 جنيه.