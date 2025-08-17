

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر، استقر بحلول التعاملات المسائية السبت 16-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5194 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4545 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3896 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36360 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغًدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02 % إلى نحو 3336 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.