الذهب يقلل مكاسبه ويتراجع خلال أسبوع.. فما التفاصيل؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 55 جنيهًا.

وسجل الجرام 4610 جنيهات يوم الجمعة الماضية، قبل أن يصل سعره إلى 4555 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم.

ووصل سعر الذهب عيار 14 بمنتصف التعاملات اليوم إلى 3036 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 نحو 3904 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 مستوى 5205 جنيهًا.

كما انخفضت أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت نحو 3388 جنيهًا للأونصة يوم الجمعة الماضية، لتصل اليوم إلى 3336 جنيهًا وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بخسارة بلغت 52 جنيهًا.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي" في وقت سابق، إن سوق الذهب العالمي يترقب اللقاء المرتقب يوم 15 أغسطس بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن نتائجه ستحدد ملامح الخريطة الاقتصادية للفترة المقبلة.

يلتقي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في قمة في غاية الأهمية في ألاسكا بشأن الحرب في أوكرانيا.

ويحمل اللقاء الأول من نوعه بين الرئيسين منذ شن بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 أهمية بالغة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح منيب أن اللقاء يمثل محاولة للتقارب بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعد فترة من التباعد الدبلوماسي، لافتًا إلى أن العالم ينقسم حاليًا إلى جبهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجبهة الشرق بقيادة روسيا والصين والهند.

وأضاف أنه في حال نجاح اللقاء واحتواء الحرب الأوكرانية، ستشهد الاستثمارات والإمدادات التجارية تحسنًا كبيرًا، مما يعزز الثقة في الأسواق ويدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أدوات استثمارية أخرى مثل البورصة وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.

أما في حال فشل اللقاء، فقد يستمر الذهب عند مستوياته الحالية أو يسجل ارتفاعات جديدة مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات.

