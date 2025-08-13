كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والعدس، والعدس، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر ، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.59 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.98 جنيه، بتراجع 1.44 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.82 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 89.12 جنيه، بتراجع 3.82 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.86 جنيه، بزيادة 1.74 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.8 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.91 جنيه، بتراجع 2.55 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.3 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.51 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.4 جنيه، بتراجع 4.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.98 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.61 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 54.69 جنيه، بزيادة 2.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.65 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.23 جنيه، بتراجع 1.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.86 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.84 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.