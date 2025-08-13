إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:53 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- أمنية عاصم :

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.

