كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5229 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52290 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162621 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261450 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.