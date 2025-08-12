كتب- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 12-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3046 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3917 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4570 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5222 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162404 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.