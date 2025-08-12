كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار التفاح والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و10.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 17 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و11 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و21 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بزيادة جنيهين.