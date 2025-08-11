إعلان

لأول مرة من أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات اليوم

03:38 م الإثنين 11 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.56 %عند مستوى 35908 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين ليتراجع من أعلى مستوى له لأول مرة منذ أسبوع.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 291.3 مليون جنيه، فيما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 323.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.84 % عند مستوى 36109 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية أسهم البورصة مؤشر EGX100
