كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.84 % عند مستوى 36109 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية أولى جلسة تداول الأسبوع الحالي.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 8.22مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1 مليون جنيه، فيما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 7.08 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.93 % عند مستوى 35809 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.