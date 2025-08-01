كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-8-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35000 جنيه، بتراجع 2812.77 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38950 جنيه، بتراجع 890.2 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4333.33 جنيه، بزيادة 424.78 جنيه.