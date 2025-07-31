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80 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:36 ص الخميس 31 يوليه 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.




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