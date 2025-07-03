انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بشكل مفاجئ اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 3-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3100 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53142 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165274 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265714 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3328 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.