سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 29 يوليو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5193 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5238 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4583 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3928 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36666 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.