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وزير البترول يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

02:04 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

كريم بدوي وسهيل محمد المزروعي خلال الإجتماع

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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي وذلك بإمارة أبوظبي، واستعرض الوزيران أوجه التعاون في كافة المجالات الخاصة بقطاع الطاقة في ضوء التزام البلدين بتعزيز الشراكة في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق التكامل الإقليمي .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء اللقاء في سياق في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة،

كما اتفق الوزيران على عقد مجموعة عمل مشتركة من كلا الوزارتين للاستفادة من قصص النجاح الخاصة بكل وزارة.

وفي ختام اللقاء ، وجه بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره الإماراتي لزيارة جمهورية مصر العربية

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كريم بدوي وزير البترول سهيل محمد المزروعي وزير البترول الإماراتي التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والإمارات
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