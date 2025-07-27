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اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:07 م الأحد 27 يوليه 2025

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.26 % عند مستوى 34125 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.30 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 28.34 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 54.83 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.48 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.95% عند مستوى 34125 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

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البورصة المصرية EGX 30 مؤشرات البورصة
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