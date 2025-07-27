كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.26 % عند مستوى 34125 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.30 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 28.34 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 54.83 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.48 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.95% عند مستوى 34125 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.